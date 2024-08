Trouver un nouveau milieu de terrain : le casse-tête de Jesper Fredberg

Anderlecht veut jouer de manière plus dominante, mais ne gagne pas assez de duels. Brian Riemer était irrité jeudi par le manque de puissance dans les duels aériens. Mais la défense n'est pas la seule ligne où c'est un problème...

Pour faire une comparaison rapide. Le Club de Bruges et Genk ont dans leur effectif 16 joueurs mesurant plus de 1m80. Anderlecht en compte 11, dont les trois gardiens de but et Diawara, Patris et Kana, qui n'ont pas encore été utilisés cette saison.

Seuls Vertonghen, Coosemans, Simic, Zanka, Vazquez, Dolberg et Angulo mesurent plus de 1m80. Il est important de noter qu'aucun milieu de terrain ne figure dans cette liste. C'est là que Anderlecht perd le plus de duels. Il devient donc difficile d'être dominant.

Contre un Club qui aligne neuf de ces joueurs en tant que titulaire, la compétition devient ardue. Anderlecht a besoin de taille, ce qui a été encore une fois évident contre Minsk. Tant que le ballon reste au sol, ils s'en sortent, mais les Biélorusses ont également compris qu'ils pouvaient envoyer des ballons en l'air en seconde mi-temps.

Anderlecht en grand besoin de taille au milieu de terrain

Un milieu de terrain Rits-Leoni-Verschaeren - mesurant en moyenne 1m75 - est toujours désavantagé face à un milieu de terrain avec par exemple Vanaken (1m95) et Onyedika (1m86). C'est pourquoi Jesper Fredberg recherche des joueurs plus grands, mais...

Ils doivent également être techniquement doués et créatifs. Avec le budget actuel du CEO Sports, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Anderlecht manque de puissance au milieu du terrain et il n'y a pas de solution immédiate.

Les jeunes de Neerpede n'ont pas l'habitude de ça. Ils veulent jouer en combinaison, mais même cela ne fonctionne pas très bien en ce moment. Il n'y a pas de plan B, car Anderlecht ne peut pas développer de jeu puissant. Ils doivent compter sur la pression collective. Mais là aussi, il y a des problèmes. Ce n'est pas encore au point, pour le dire simplement.