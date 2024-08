Wouter Vrancken se montre très élogieux envers l'un de ses joueurs : "Je me reconnais en lui..."

La Gantoise a réussi à remporter son difficile match à l'extérieur contre le Partizan Belgrade grâce à un but d'Omri Gandelman.

La Gantoise a rencontré un adversaire de taille en la personne du Partizan Belgrade, mais est finalement rentré en Belgique avec une victoire 0-1. Le seul but du match est venu du pied d'Omri Gandelman, qui montre une forme impressionnante ces dernières semaines.

L'Israélien a également impressionné contre Silkeborg avec deux buts en fin de match et a marqué récemment contre Westerlo. Gandelman continue de se développer en tant que joueur clé pour La Gantoise.

Wouter Vrancken, l'entraîneur de La Gantoise, est très satisfait des performances de Gandelman. "Gandelman est important dans les deux surfaces de réparation", a déclaré Vrancken selon des propos relayés par le Nieuwsblad. "Nous ne nous attendons pas à ce qu'il crée le jeu."

"Mais ses déplacements et son positionnement le rendent crucial pour notre équipe. Je me reconnais en lui. J'étais aussi plutôt bon de la tête. Cela a en fait commencé à La Gantoise car à Saint-Trond, je jouais plutôt en 6. Leekens m'a placé un peu plus haut à Gand et j'ai commencé à marquer plus souvent. C'est ainsi que j'ai vécu deux belles années au club."

Cependant, Vrancken est conscient que rien n'est fait. "Bien que nous ayons une bonne position de départ, la qualification n'est pas encore acquise. Nous devons rester pleinement concentrés lors du match retour à Gand et jouer à notre meilleur niveau pour progresser."