Hervé Koffi se souvient d'avoir été au fond du trou à Charleroi : "Je me suis demandé si j'avais vraiment le niveau"

Hervé Koffi a signé à Lens cet été. Le gardien burkinabé savoure après avoir connu des moments plus creux à Charleroi.

C'est en se montrant décisif, avec notamment un penalty repoussé contre Courtrai, qu'Hervé Koffi a quitté Charleroi, de quoi conclure en beauté une saison plutôt morose.

A Lens, Koffi a retrouvé Edward Still, qui T2 de Will et ancien entraîneur principal du Sporting. Il n'avait pas hésité à placer l'ancien gardien de Mouscron sur le banc.

"Les retrouvailles se sont super bien passées. On s'entendait super bien à Charleroi, même s'il m'a mis sur le banc. Nous n'avons pas parlé de cet épisode, qui m'a fait grandir. A l'époque, je me voyais tellement numéro un dans ma tête que je pensais que personne ne pouvais prendre ma place. J'étais trop dans ma zone de confort" explique-t-il.

Hervé Koffi pas insensible aux critiques

L'occasion de rappeler que Koffi a parfois été contesté au Mambourg, notamment par ses dribbles et son jeu à risques. Derrière cette confiance dégagée, le nouveau portier Lensois avoue avoir douté à Charleroi.

"Le pire, c'était le déplacement à Seraing en Coupe de Belgique après le licenciement d'Edward Still en novembre 2022. Frank Defays, qui assurait l'intérim, avait mis l'équipe type, contrairement aux Sérésiens. Et on a pris une leçon (4-1) par leur équipe B. Après ce genre de matchs, tu te demandes si tu as vraiment le niveau".