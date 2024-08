Michel Preud'Homme à la place de Domenico Tedesco chez les Diables ? La prophétie a bien failli se réaliser

Michel Preud'Homme n'a plus entraîné de club depuis son départ du Standard il y a trois ans. Les propositions n'ont toutefois pas manqué.

Jusqu'au bout, le nom de Michel Preud'Homme aura été associé aux Diables Rouges, sans que cela ne débouche sur une collaboration réelle. "Il y a eu plusieurs options, mais je n'ai jamais été libre. La volonté était là des deux côtés, mais ce n'était jamais le bon moment" explique-t-il dans podcast Midmid.

Les dernières discussions sont assez récentes : après le départ de Roberto Martínez, la Fédération a contacté Preud'homme pour lui demander s'il était intéressé par le rôle d'entraîneur national ou de directeur technique, les deux casquettes de Martinez. Finalement, Domenico Tedesco a été nommé sélectionneur national et Franky Vercauteren directeur technique.

Preud'Homme a pris le temps de la réflexion

"Ils m'ont appelé et m'ont demandé si j'étais intéressé par l'un des deux rôles. En tant qu'entraîneur, cela ne m'était plus possible. Et même si j'ai réfléchi un moment au rôle de directeur technique, j'ai finalement dit non" explique-t-il.

Il poursuit : "Cela aurait été bien d'apporter un titre à l'équipe nationale, car cela n'est pas encore arrivé. Mais je n'ai pas besoin d'une couronne pour mon travail. J'ai accompli beaucoup de choses en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, et je suis satisfait avec ça".

A 65 ans, il ne se voit plus endosser à nouveau le rôle d'entraîneur : "Je pense qu'il est trop tard maintenant. Les circonstances de la vie empêchent parfois que cela se produise. On ne sait jamais dans la vie, mais les chances ne sont pas grandes".