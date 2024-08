🎥 La phase gag du weekend : Joshua Zirkzee prive Manchester United d'un but tout fait (et de la victoire) à même la ligne de but

đŸŽ„ La phase gag du weekend : Joshua Zirkzee prive Manchester United d'un but tout fait (et de la victoire) Ă mĂȘme la ligne de but



Suis Walfoot dĂšs Ă prĂ©sent sur Instagram! Manchester United s'est inclinĂ© 1-2 contre Brighton. Les Red Devils pensaient pourtant ĂȘtre passĂ©s devant en seconde mi-temps. La semaine dernière, Joshua Zirkzee s'est d'emblée fait adopter par Old Trafford en offrant la victoire à Manchester United dans les dernières minutes face à Fulham. Mais cette fois, sa montée au jeu n'a pas été aussi euphorique. Brighton menait 1-0 (but de Dany Welbeck, un ancien de Manchester United) lorsque l'ancien Anderlechtois a remplacé Mason Mount au repos. Les Red Devils ont ensuite égalisé à l'heure de jeu grâce au jeune Amad Diallo. Alejandro Garnacho a ensuite bien cru faire 1-2 en reprenant un bon centre venu de la droite. Après avoir conclu dans le but vide, l'Argentin a directement été célébrer auprès des supporters. Mais il n'a pas vu que Joshua Zirkzee était sur la trajectoire du ballon. ZIRKZEE OFFSIDE https://t.co/pd8m7cR4kw — FOOTBALL FOR EVERYONE (@FFEveryone_) August 24, 2024 Le Néerlandais n'a pas empêché le cuir de rentrer au fond des filets, mais a fait annuler le but. Zirkzee a tout fait pour arrêter sa glissade et ne pas participer à la fin de la phase, mais sa position de hors-jeu a finalement été sanctionnée, bien que le ballon de Garnacho soit déjà quasiment au fond des filets au moment de la déviation de son coéquipier. Une phase d'autant plus cruelle que Brighton a émergé au bout du temps additionnel pour s'imposer 2-1. Manchester United concède ainsi sa première défaite de la saison.



