Carnet noir : un ancien entraîneur de Pro League emporté par la maladie

Christoph Daum est décédé. Il luttait contre un cancer du poumon.

On a appris ce matin la disparition de Christoph Daum. L'entraîneur allemand avait 70 ans, il luttait depuis un certain temps contre le cancer du poumon et en est finalement décédé.

En Belgique, Daum n'est resté que six mois mais avait marqué par sa rigueur. Les joueurs du Club de Bruges se souviennent encore de son arrivée en novembre 2011. Il avait succédé à Adrie Koster, instaurant une discipline de fer, notamment sur le plan défensif.

© photonews

Il y a peu, il était revenu au Jan Breydelstadion, saluant notamment Carl Hoefkens, qu'il avait eu sous ses ordres comme joueur. Le Club ne l'a pas oublié, en lui rendant un bel hommage.

Outre ce passage à Bruges a été champion d'Allemagne avec le VFB Stuttgart, champion de Turquie avec Fenerbahce et Besiktas, mais aussi champion d'Autriche avec l'Austria Vienne. Un grand monsieur s'en est allé.

Met pijn in het hart vernamen we het overlijden van oud-trainer Christoph Daum. Rust zacht, Christoph. 💫 #YNWA pic.twitter.com/3UzbJqoqhn — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 25, 2024