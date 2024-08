Après les rumeurs de départ, un joueur excédentaire d'Anderlecht confirme : il ne prolongera pas au Lotto Park

L'histoire est arrivée à son terme entre Kristian Arnstad et le Sporting d'Anderlecht. Le jeune joueur norvégien n'entre plus dans les plans de Brian Riemer et veut quitter le Lotto Park.

Il y a deux petites semaines, une rumeur est née stipulant que le Rapid Vienne était très intéressé pour s'attacher ses services. Il avait même été annoncé que le milieu de terrain était en Autriche pour passer sa visite médicale, mais il était bien en Hongrie, dans le groupe d'Anderlecht, pour affronter le Dinamo Minsk. Dans une interview accordée à Sky Sports, le directeur sportif du Rapid a mis fin à la rumeur : Arnstad ne viendra pas.

La situation n'a toutefois pas changé, et est confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano. Kristian Arnstad veut toujours quitter le Lotto Park, et ne prolongera pas son contrat qui expire dans un an. Le joueur aurait lui-même pris la décision, en concertation avec son clan.

Le capitaine de l'équipe nationale U21 norvégienne cherche donc une nouvelle porte de sortie, alors que le RSCA aurait fixé son prix à 1.5 million d'euros.

🇳🇴 Norway’s U21 captain Kristian Malt Arnstad will not sign a new deal with Anderlecht, decision made with his camp.



The midfielder wants to leave and could cost around €1.5m with one year left on his contract. pic.twitter.com/0zdnodue8J