La porte se ferme pour ce joueur excédentaire d'Anderlecht : "Il ne viendra pas"

Kristian Arnstad avait été cité au Rapid Vienne. Mais le directeur sportif du club autrichien a nié son arrivée.

Il y a quelques jours, la presse autrichienne affirmait que Kristian Arnstad (20 ans) était présent en Autriche pour signer son contrat au Rapid Vienne. Mais ce mardi, surprise : le milieu de terrain était dans la sélection de Brian Riemer pour affronter le Dinamo Minsk.

Et désormais, on a l'explication : Steffen Hoffman, directeur général du Rapid, a fermé la porte à une arrivée d'Arnstad. "Notre mercato est terminé. Bien sûr, dans le football, rien n'est jamais certain à 100%", déclare-t-il sur Sky Sports. "Arnstad ? Ce n'est pas un sujet".

Des propos confirmés par le directeur sportif Markus Katzer, cette fois dans Krone : "Nous avons pleinement confiance dans les joueurs que nous avons. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec du potentiel, ils auront leur chance", estime Katzer.

"L'effectif est assez large. Une nouvelle recrue pourrait avoir un impact négatif sur la bonne ambiance actuelle au sein du vestiaire", ajoute-t-il. Sauf surprise, Kristian Arnstad n'ira donc pas en D1 autrichienne cette saison.

En attendant, le milieu de terrain norvégien a été repris par Brian Riemer pour la rencontre d'Europa League face au Dinamo Minsk ce jeudi.