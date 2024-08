Elsaute continue son parcours héroïque et attend le RFC Liège, un choc entre Mons et la RAAL : tous les résultats de la Coupe de Belgique

Ce weekend, c'était le cinquième tour de la Coupe de Belgique. Comme le veut la tradition, plusieurs surprises sont à épingler.

Qui succèdera à l'Union Saint-Gilloise au Stade Roi Baudouin cette saison ? Pour l'heure, il est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, mais cinq tours ont déjà été joués. Certaines équipes ont déjà bien bourlingué. Ce cinquième tour était attendu : il offrait un ticket pour de potentielles affiches contre des équipes professionnelles, avec l'entrée en lice des clubs de D1B au prochain tour.

A ce titre, l'Etoile Elsautoise a touché le gros lot. Après s'être offert le scalp de Capellen, les pensionnaires de D3 ACFF ont été s'imposer aux tirs au but à Berg en Dal. Ils s'offriront une affiche de rêve face au RFC Liège.

La qualification était plus attendue pour Mons, vainqueur 1-3 à Diegem. Les hommes de Dante Brogno disputeront un derby hennuyer explosif contre la RAAL. Toujours dans le Hainaut, l'Olympic Charleroi n'a pas tremblé face aux Turkse Rangers de Waterschei (4-0).

Meux à nouveau bien parti

Autre équipe de D1 ACFF victorieuse, Tubize-Braine s'est imposé 2-0 contre Onhaye et attend de pied ferme les Francs Borains. L'Union Rochefortoise a également assuré l'essentiel contre Appelterre (1-0), tout comme Binche du côté de Biesme (0-2). C'est en revanche terminé pour Stockay, qui s'est incliné 3-0 à Bilzen.

On notera également la victoire 4-1 d'Aywaille contre La Louvière Centre, la cruelle défaite du Sporting Bruxelles aux tirs au but à Houtvenne, la défaite 1-2 d'Acren Lessines contre Lyra-Lierse et enfin la victoire de Meux, surprise de la dernière édition avec un parcours l'emmenant jusqu'à un seizième de finale face à l'Union Saint-Gilloise, contre Geel (2-1).