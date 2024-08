L'affaire est entendue : l'Union va débourser 4 millions d'euros pour son nouvel attaquant !

L'Union va enregistrer l'arrivée de Franjo Ivanovic. Le vice-champion de Belgique va lever la clause libératoire de quatre millions d'euros pour l'attaquant croate.

L'Union, qui a perdu Mohamed Amoura et Gustaf Nilsson dans son compartiment offensif, en plus de Cameron Puertas et d'autres, n'a pas vécu un début de saison facile.

Le vice-champion de Belgique a encore besoin de renforts pour rivaliser avec les équipes de tête, et s'intéressait à la même cible que l'Antwerp : Franjo Ivanovic, attaquant croate évoluant à Rijeka.

Selon Germanijak, l'Antwerp, il y a peu, se serait vu refuser une offre de 3.5 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, international espoirs à cinq reprises. L'Union aussi, d'ailleurs.

Franjo Ivanovic, prochaine recrue de l'Union

Mais les Unionistes ont persévéré, et selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, l'affaire est entendue. Franjo Ivanovic va rejoindre les rangs de Sébastien Pocognoli.

L'Union payerait la clause libératoire de 4 millions d'euros du joueur, qui s'envolerait vers la Belgique jeudi soir après le barrage retour de Conference League de Rijeka, contre l'Olimpija Ljubljana. Ivanovic est attendu en début de week-end à Bruxelles pour passer ses tests médicaux.