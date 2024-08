Ca pourrait encore bouger à l'Union Belge : un dirigeant sur une voie de garage, Vincent Mannaert attend son heure

Décidément, le calme à Tubize, ce n'est pas pour tout de suite. À quelques jours de l'annonce de la sélection de Domenico Tedesco, il y a du rififi quelques étages plus haut.

Domenico Tedesco doit en avoir un peu assez de ne pas pouvoir travailler dans le calme. Entre les discussions concernant sa propre situation (et son évaluation officielle qui a traîné), le poste de Franky Vercauteren qui devrait se libérer assez rapidement et les innombrables changements au sommet de l'Union Belge, chaque trêve internationale amène son lot de micmacs.

Cette fois, après le départ officiel de Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l'UB, c'est bien le CEO de la fédération qui semble sur une voie de garage, selon le Nieuwsblad. Piet Vandendriessche est au coeur d'une polémique récente et mécontente franchement le Conseil d'Administration.

Mannaert à la place de Vandendriessche ?

Tout d'abord pour le temps qu'a pris l'évaluation, et donc la communication, concernant Domenico Tedesco et son travail. Deux mois plus tard et alors que la Ligue des Nations est à nos portes, rien n'a encore été officiellement annoncé à ce sujet.

Une réunion aurait eu lieu ce mardi pour discuter de Vandendriessche, dont le poste semblerait bien en danger. Et s'il venait à prendre la porte, cela pourrait l'ouvrir à nouveau... pour Vincent Mannaert.

L'ancien CEO du Club de Bruges avait récemment eu des discussions avancées avec l'Union Belge et était très proche d'en intégrer l'organigramme, pour reprendre le poste de Franky Vercauteren sur le départ. Mais les détails de l'accord n'avaient pu être finalisés.

Reste à voir si Mannaert reprendrait directement le poste de Vandendriessche, ou si un poste serait laissé vacant voire abandonné et si Vincent Mannaert, sans l'opposition du CEO actuel, deviendrait comme prévu directeur technique.