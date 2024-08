Tout pourrait changer au sein de la défense des Diables Rouges cette saison !

L'air de rien, au lendemain d'un Euro 2024 qui appelait au changement, de nombreux Diables Rouges ont changé d'air dans le secteur défensif. Et cela pourrait avoir des conséquences.

Quel quatuor arrière débutera le 6 septembre prochain, à Debrecen, face à Israël ? Plus important : quel quatuor sera ensuite aligné par Domenico Tedesco face à la France quelques jours plus tard, pour cette "revanche" (au rabais) deux mois après l'élimination piteuse de l'Euro 2024 ?

Bien sûr, Tedesco ne changera pas tout entre les deux matchs, et les choix posés pour le premier match seront déjà importants. On peut cependant imaginer que pour un match à huis-clos face à l'adversaire le plus faible du groupe, le sélectionneur pourrait expérimenter en vue d'une rencontre déjà cruciale en France dans l'optique du Final Four.

Plus de Vertonghen : qui à sa place ?

Jan Vertonghen a pris sa retraite, et si Axel Witsel s'est refusé à suivre son exemple cette fois, on serait assez surpris qu'il revienne dans le groupe. Place à la jeunesse. Reste à voir qui sera aligné en lieu et place de Vertonghen.

Pour ces matchs de septembre, Tedesco devra en bonne partie faire avec des suppositions : Arthur Theate n'a qu'un match de Bundesliga dans les jambes... en tant qu'arrière gauche. Faut-il en faire maintenant un défenseur central alors qu'il semble enfin destiné à jouer en club au poste qu'il occupe en sélection ? Ce serait paradoxal... même si c'est cruel pour Maxim De Cuyper, qui voyait la porte du back gauche s'ouvrir.

Mais dans le même temps, on ne peut pas dire que Theate ait fait un bon Euro au back gauche. Offensivement, leur apport, à lui et Castagne de l'autre côté, a été pour ainsi dire inexistant. Aucun bon centre, aucun dédoublement.

Wout Faes, à gauche de la défense ? Pas pour lui

Ironiquement, le coach de Leicester City, Steve Cooper, avait peut-être mâché le travail de Tedesco : depuis le début de la saison, Wout Faes évolue... à gauche de la défense, soit un poste qui vient de se libérer en sélection. Mais Faes ne serait pas fan de cette idée, a priori.

Pourtant, cela permettrait de libérer le poste de défenseur central droit, et là, il y a des options un tantinet plus créatives que Wout Faes, dont l'absence totale de relance propre parasite le jeu belge depuis longtemps. Zeno Debast s'installe au Sporting Portugal ; Ameen Al-Dakhil va devoir faire de même à Stuttgart, mais s'il y parvient, il aura son mot à dire. Tous deux ont un meilleur pied que Faes.

Entre trois titulaires potentiels qui changent de club dans l'axe de la défense (Debast, Theate, Al-Dakhil), un Faes qui ne serait pas contre un départ en dernière minute et même un Thomas Meunier qui revit au LOSC, tout pourrait changer en quelques mois, et même entre les matchs internationaux de septembre et d'octobre. Mais pour que tout change vraiment, il faudra aussi être capable d'oser du neuf. La balle sera dans le camp de Tedesco...