A Naples, Romelu Lukaku va retrouver son entraîneur fétiche : "Je mettrais ma main au feu pour lui"

Romelu Lukaku a officiellement rejoint Naples. Pour le plus grand bonheur d'Antonio Conte.

Il a fallu le temps, mais le jeu en valait sans doute la chandelle : Romelu Lukaku est bien un joueur de Naples. Big Rom tenait absolument à rejoindre les Napolitains et en particulier Antonio Conte, qui a pris l'équipe en charge cet été.

Il faut dire que sous les ordres de l'entraîneur italien, Big Rom avait connu la meilleure période de sa carrière : 64 buts et 17 assists en 95 matchs sous le maillot de l'Inter Milan. Conte n'a pas caché son soulagement en conférence de presse.

Lukaku - Conte, épisode 2

"Maintenant qu'il est là, je suis beaucoup plus calme et plus heureux" a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure. Malgré son manque de rythme, Lukaku est attendu de pied ferme dès le match de samedi : "J'espère l'avoir disponible aux entraînements de ces jeudi et vendredi, mais aussi samedi car nous nous entraînons en matinée pour qu'il s'intègre au reste de l'équipe".

Antonio Conte est plutôt expressif à l'heure de parler de sa relation avec le Diable Rouge : "C'est un garçon honnête pour qui je mettrais ma main au feu. Il connaît aussi la responsabilité qu'il a envers moi, envers Naples et les supporters".

L'entraîneur napolitain qualifie Lukaku de joueur unique : "Généralement les plus grands attaquants sont aussi lents ou on les utilise dans la surface comme bouée mais ils n'ont pas de bonnes jambes pour exploiter le terrain. Mais ce n'est pas le cas de Romelu que j'ai toujours comparé comme un joueur de football américain : il mesure 1,90 m mais est très rapide et puissant".