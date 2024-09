🎥 "Ferme-là, assieds-toi !" : le gros coup de sang de Will Still sur le banc lors d'AS Monaco - RC Lens

La fin de rencontre entre l'AS Monaco et le RC Lens a √©t√© particuli√®rement anim√©e. Et pour les entra√ģneurs, ce n'est pas toujours facile de garder son sang-froid.

Nouvel entraîneur du RC Lens, Will Still doit essayer de jouer les places d'honneur avec les Sang & Or, en Ligue 1. Ce dimanche, Lens était en déplacement chez un concurrent direct, l'AS Monaco. Et la fin de partie fut assez tendue.

Les Monégasques ont ouvert le score via Denis Zakaria cinq minutes avant la fin du temps réglementaire et pensaient ainsi s'offrir les trois points, mais Lens a répondu au bout du temps additionnel, via Frankowski, sur penalty.

Dans les minutes précédant les deux buts, les entraîneurs étaient déjà sous tension. Pour preuve, cette scène de Will Still qui enguirlande convenablement son homologue, Adi Hütter. "Ferme-là ! Assieds-toi, ne parle pas à mes joueurs !"

On se réjouit déjà de la rencontre entre Marseille et Lens, qui risque d'être aussi assez chaude avec, sur le banc Marseillais, l'Italien Roberto De Zerbi.