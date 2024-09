Christian Eriksen vers Anderlecht ? La grande annonce d'une légende du club !

Anderlecht cherche à frapper fort dans cette fin de mercato. Ce week-end, les Bruxellois ont annoncé l'arrivée du Diable Rouge Leander Dendoncker.

Ce transfert ne sera peut-être pas le dernier de l'été. Anderlecht est en effet intéressé par Christian Eriksen depuis des semaines.

Silvio Proto, ancien gardien et capitaine du RSC Anderlecht, a expliqué sur le plateau de RTL Sports que le transfert allait avoir lieu.

"Ils vont prendre Eriksen. J'ai des infos. Mais pas aux chiffres annoncés - 6 à 8 millions d'euros. Il va arriver quasiment gratuit, et Manchester va payer une partie de son salaire."

"Si c'est vrai ? L'avenir nous le dira, mais on m'a dit de vive voix que c'était en bonne voie. Riemer l'avait eu à Brentford après son problème cardiaque."

L'info de @Silvio_Proto1 : Christian Eriksen devrait bien s'engager avec Anderlecht et pas au prix attendu ! 🚨 #DLV #RTLsports



