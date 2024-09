Dender en tête de Pro League à la trêve : une surprise...et un fameux pied de nez à John Textor

Après six journées de championnat, Dender trône toujours en tête du classement. C'est tout à fait remarquable, surtout quand on sait que ce club dispose du plus petit budget de la première division.

A Dender, Julien Gorius, fait des miracles. Le directeur sportif, ancien joueur de Malines, Genk et Louvain, a recruté 12 joueurs en dépensant 250 000 euros. Il y a évidemment des joueurs prêtés dont le séjour n'est pas gratuit. Mais trôner en tête à l'occasion de la première trêve estivale est un petit exploit. Surtout quand l'on sait que Timmy Simons a quitté l'équipe pour Westerlo dans la foulée du titre en D1B car les conditions de travail semblaient incompatibles avec la première division.

Les joueurs recrutés sont là pour compléter l'équipe existante. En caricaturant légèrement, Dender s'est principalement appuyé sur le caractère et la combativité la saison dernière, mais il fallait ajouter quelque chose pour survivre en D1A. Un peu de créativité et de technique.

Gorius et Euvrard ont été mis à la porte du RWDM parce qu'ils ne voulaient pas suivre la philosophie de Textor

Gorius a recruté Malcolm Viltard et Roman Kvet. Un numéro six et un relayeur avec de bons pieds. David Hrncar, un arrière latéral au gros volume de jeu, et Mohamed Berte, un attaquant avec un grand potentiel, se sont ajoutés à l'équipe.

Mais surtout : Gorius a refusé de toucher au caractère belge de l'équipe. Des garçons qui se sont révélés la saison passée comme Kobe Cools, Lennard Hens, Gilles Ruyssen, Joedrick Pupe, Fabio Ferraro, Nathan Rôdes ont été confirmés. Gorius a encore en mémoire ce qu'il s'est passé dans son ancien club, le RWDM.

La saison dernière, le propriétaire John Textor l'a congédié car il refusait d'adhérer à la philosophie consistant à recruter des joueurs des autres clubs du richissime américain. Les bus entiers de Brésiliens arrivés à Molenbeek l'ont rendu fou.

Le succès de Dender est déterminant pour de nombreux garçons pour la suite de leur carrière

Vincent Euvrard est également bien placé pour en parler. Ce dernier a également été écarté par Textor car il refusait de titulariser les nombreux Brésiliens de Botafogo. Il avait demandé à Gorius de recruter des Belges qui connaissaient le championnat. Les deux étaient en désaccord total avec la philosophie de l'Américain. La suite leur a donné raison.

Le RWDM a sombré après que la légion de joueurs en prêts se soit montrée peu soucieuse de la situation. A Dender, ils ont voulu éviter cela et ont donc opté pour des joueurs prêts à se battre pour leur place en première division. Et c'est ainsi pour tous. Le succès de Dender est également déterminant pour leur carrière future.

Regardez Michael Verrips, qui était en chute libre après son départ de Malines. Ou Kobe Cools, qui à 27 ans joue pour la première fois en Jupiler Pro League. Même remarque pour Nathan Rôdes, l'ancien du RFC Liège et de Charleroi. Ce début de saison au-delà des attentes demande évidemment confirmation mais démontre qu'avec un peu de confiance et un minimum de compétence, tout est possible, ou presque.