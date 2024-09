C'est fait : un ancien défenseur du Club de Bruges retrouve la Pro League après un sacré périple

Le KV Malines a surpris, avec un nouveau renfort annoncé ce mercredi. Ahmed Touba est prêté par Basaksehir, avec option d'achat.

Le défenseur central de 26 ans connaît déjà très bien la Pro League. En 2014, le Club de Bruges recrutait le défenseur formé à Zulte-Waregem. Il avait ensuite été prêté à Louvain, notamment, où il avait disputé neuf matchs de D1A.

Après un nouveau prêt en Bulgarie, il s'installait définitivement à Waalwijk, deux ans plus tard. Dix apparitions en deux ans plus tard, il était vendu à Basaksehir.

Loué à Lecce la saison dernière, Ahmed Touba est donc de retour en Pro League après un sacré périple. "Nous avons recruté un vrai leader. Son expérience au plus haut niveau nous offrent des opportunités supplémentaires" a déclaré le directeur sportif Tim Matthys.

Een nieuwe 𝐫𝐨𝐭𝐬 in de verdediging ✍️



Welkom in het AFAS Stadion, Ahmed Touba 💛❤️



🔗 link in bio#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/ExX4lwCHD9