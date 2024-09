Rentrée des classes pour les Diables : découvrez la composition probable de la Belgique pour affronter Israël en Ligue des Nations

La Belgique affronte Israël, ce vendredi soir, en Ligue des Nations. Voici la composition probable de Domenico Tedesco pour cette rentrée des classes.

C'est la rentrée des classes, pour les Diables, qui affrontent ce vendredi soir à Debrecen (Hongrie) l'Israël dans le cadre de la première journée de Ligue des Nations. Domenico Tedesco et l'équipe nationale doivent reconquérir le cœur de leurs supporters et les convaincre à nouveau après l'échec de l'Euro. Un rassemblement pour lequel Jan Vertonghen n'est plus disponible et où Romelu Lukaku est absent : Tedesco va devoir ajuster.

Dans les cages, Koen Casteels, meilleur Diable pendant l'été, sera plus que très probablement reconduit, sauf si le sélectionneur décide de "sanctionner" son transfert en Arabie Saoudite par un retour sur le banc, au profit de Matz Sels, dans ce cas.

Arthur Theate remplaçant de Jan Vertonghen

Devant lui, la défense devrait être composée de Thomas Meunier, à droite, Wout Faes et Arthur Theate, en défense centrale, ainsi que Maxim De Cuyper sur la gauche. Tedesco a confirmé en conférence de presse que Theate, nouveau joueur de Frankfurt, représente l'avenir de la sélection en défense centrale, et est le mieux parti pour remplacer Vertonghen. Debast pourrait aussi le faire, mais l'ancien joueur d'Anderlecht ne joue pas au Portugal, et la configuration précédente permet à Theate d'évoluer à sa bonne position et à De Cuyper de faire son trou à gauche.

Au milieu de terrain, il faudra de l'assise, et le duo d'Aston Villa Amadou Onana - Youri Tielemans a de grandes chances de commencer. Avec, devant eux, un inévitable Kevin De Bruyne qui a confirmé vouloir être de la partie jusqu'en 2026.

Sur les ailes, Jérémy Doku devrait prendre place sur la gauche, alors qu'un questionnement existe, à droite. La presse du nord du pays voyait plutôt Charles De Ketelaere être testé à cette position et partir avec une longueur d'avance, mais ce serait facilement oublier Johan Bakayoko et Dodi Lukebakio, qui auront assurément un temps de jeu certain lors de ce rassemblement. Difficile de dire, à l'heure actuelle, qui sera plébiscité.

L'heure est venue, pour Loïs Openda

En l'absence de Romelu Lukaku, la place en pointe revient naturellement à Loïs Openda, qui va devoir véritablement lancer sa carrière avec les Diables et assurer l'après Big Rom', meilleur buteur de l'histoire de la sélection.

La composition probable de la Belgique : Casteels - Meunier, Faes, Theate, De Cuyper - Onana, Tielemans, De Bruyne - De Ketelaere, Doku, Openda.