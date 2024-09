Didier Deschamps et la France devront, aussi, revoir leur copie face à la Belgique : "Comme toujours, je suis le responsable"

Défaite sans réelle conséquence, mais qui va pousser Didier Deschamps et l'Équipe de France à se remettre en question, avant d'affronter la Belgique lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations.

L'Équipe de France ne s'attendait surtout pas à ça, et encore moins après l'ouverture du score de Bradley Barcola dès les premiers instants de la rencontre. Les Bleus ont été défaits contre l'Italie, ce vendredi soir. Une défaite analysée par le sélectionneur Didier Deschamps au micro de TF1.

"Il faut être factuel. On a bien débuté, on a fait de bonnes choses dans les premières minutes, puis on n'a pas eu la capacité de maintenir le rythme pendant tout le match. L'adversaire nous a perforé sur des erreurs de notre part et ça fait mal. La qualité, on l'a. On a fait de bonnes choses avec le ballon, mais défensivement, ils nous ont fait beaucoup de mal."

Didier Deschamps et la France doivent réagir contre la Belgique

De plus en plus, chez nos voisins, le sélectionneur est critiqué. On estime, dans l'hexagone, qu'il y a bien mieux à faire avec l'effectif actuel. Contre la Belgique, Deschamps et la France ne vont pas avoir d'autre choix que de réagir.

"Comme toujours, je suis le responsable. J'essaye de leur dire ce que je vois, mais je sais qu'on était loin du niveau de l'Italie, individuellement. On a perdu trop de duels, on a fait trop d'erreurs à la récupération. On est resté ouvert en défense, sans avoir l'énergie pour faire le pressing pendant tout le match. Tant défensivement que sur le plan athlétique, on a été en-dessous."