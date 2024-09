"J'aurais préféré une victoire de la France" : Philippe Albert préface les retrouvailles entre les Diables et les Bleus

Après une première victoire de la Belgique en Ligue des Nations, Philippe Albert donne son avis sur la rencontre face à Israël et parle du prochain match contre la France, qu'il aurait préféré voir... s'imposer contre l'Italie.

La Belgique s'est imposée sur le score de 3-1 face à Israël ce vendredi. Philippe Albert fait le point sur la performance des Diables Rouges.

"Si on peut retirer quelque chose de ce match, c’est le résultat. C’est un bon début avec une victoire après l’échec de l'Euro. Il y a quelques points de satisfaction : les jeunes qui entrent en jeu et le capitaine Kevin De Bruyne qui assure sur le terrain," déclare l'ancien Diable Rouge au micro de la RTBF.

"Je dois reconnaître que les conditions n'étaient pas idéales pour performer. Jouer ce match 'à domicile' à l'extérieur, qui plus est à huis clos. Il faut parfois se mettre à la place des joueurs. La manière, on verra lundi contre la France. Le plus important est là : les trois points. On se contente de ce qu’on a," explique le natif de Bouillon.

Albert reconnaît que c'était le match idéal pour lancer des jeunes : "C’était le match idéal pour lancer des jeunes. Une fois le score acquis, Domenico Tedesco a fait entrer Julien Duranville et Arne Engels. Ce sont des matchs pour acquérir de la bouteille. Le vrai gros test nous attend face à la France et l'Italie."

Préface du match contre la France

Le consultant de la RTBF a ensuite préfacé la rencontre de la Belgique face à la France. Les Diables Rouges joueront à Lyon contre les Bleus pour leur deuxième match de Ligue des nations lundi prochain : "Les Français ont pris une méchante claque contre les Italiens, ce n'est pas un bon résultat pour nous. Il faudra être très concentré et présent, sinon ça risque de mal finir. J'aurais préféré une victoire de la France. Ils sont maintenant obligés de se ressaisir."

"Au niveau de la composition pour lundi, il n'y a pas de raison de changer grand-chose. C’était l’équipe attendue vendredi, je pense que ce sera la même équipe contre la France. On s’est fait un peu peur, mais on possède des joueurs qui savent faire la différence, individuellement ou collectivement. Peu d’équipes ont cette chance. À mes yeux, il ne faut pas tenter un plan tactique comme contre les Français à l'Euro. Restons basiques. Vu nos qualités, c'est à l'adversaire à s'adapter," conclut Philippe Albert.