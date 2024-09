Amadou Onana promet du mieux par rapport à l'Euro : "Vous verrez une Belgique libérée"

La Belgique retrouve la France ce lundi deux mois après l'élimination sans gloire à l'Euro 2024. Amadou Onana s'est présenté face à la presse serein et souriant à la veille de ce match symbolique.

Il devient aussi habitué des conférences de presse que des titularisations sous le maillot des Diables Rouges. Amadou Onana était face aux médias ce dimanche soir au Groupama Stadium de Lyon, et a confirmé que le groupe était dans un état d'esprit "très positif" à la veille de retrouver la France.

"Le groupe vit bien. Face à Israël, le plus important était de gagner, et on jouera ce match avec la même intention. Notre mood est positif et on veut continuer comme ça", entame Onana. Idéal, donc, avant d'affronter un adversaire qui n'avait pas réussi aux Diables à l'Euro.

"Je dirais qu'à l'Euro 2024, les deux équipes avaient joué très défensif, ce qui est compréhensible si on prend en compte l'enjeu", estime Amadou Onana. "Je pense que demain, on sera plus libérés. On jouera sur nos atouts. J'ai vu une Belgique offensive face à Israël, on aurait pu mettre 5 ou 6 buts, donc je pense qu'on sera libérés contre la France aussi".

France-Belgique, un match à part ?

Le public belge attendra en tout cas beaucoup de ce match face à cette France qui ne nous réussit franchement pas ces dernières années. "Il faut laisser ce match dans son contexte, et ne pas essayer d'en créer un. C'est une nouvelle compétition, une nouvelle équipe qui a à coeur de bien faire. S'attarder sur le passé ne va pas nous aider", insiste le médian d'Aston Villa.

Et pour Onana, la petite crise traversée par les Bleus ne change rien non plus. La défaite française de vendredi contre l'Italie ? Elle ne sera pas dans les têtes belges. "Peu importe ce que la France a fait, l'Equipe de France reste l'Equipe de France. Ils sont bourrés de talent, on sait ce que leur groupe vaut et il faudra les respecter".