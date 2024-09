Tedesco rêve d'un nouvel exploit pour effacer l'Euro 2024 : "Nous avons bien été gagner en Allemagne..."

Les retrouvailles entre les Diables et les Bleus n'auront attendu que deux mois. De quoi immédiatement tourner la page et effacer le "traumatisme" de l'Euro 2024 ?

Un match n'est pas l'autre et, surtout, un contexte n'est pas l'autre. Cela va sans dire : même une large victoire ce lundi au Groupama Stadium ne devrait pas effacer une élimination en 8e de finale de l'Euro 2024, tant les enjeux sont incomparables.

Mais enfin battre la France après trois éliminations consécutives en compétition mettrait du baume au coeur de la Belgique et, surtout, de ses supporters. "Le match à l'Euro 2024 était très différent... mais bien sûr que nous y repensons. Je mentirais en disant le contraire. C'est frais, ça fait toujours mal", reconnaît Domenico Tedesco devant la presse ce dimanche.

"Mais repenser à hier, se morfondre, ce n'est pas bon non plus. C'est un nouveau match et ce que nous voulons faire, c'est regarder vers l'avant. Ce match de l'Euro, il y a des choses à en retenir. C'était un match serré, que nous aurions pu gagner aussi", précise le sélectionneur.

Gagner en France après

"Je ne vais pas vous dire que nous étions supérieurs, car ce ne serait pas vrai. La France méritait de remporter ce match, mais nous aurions également pu marquer un but ou l'autre. Nous avons également très bien défendu sur phases arrêtées, un secteur dans lequel ils sont très forts, et ce point est trop peu souligné".

Nous n'avions pas gagné en Allemagne depuis 73 ans et nous l'avons fait

L'objectif sera donc, annonce Tedesco, de "jouer un bon match". C'est presque une lapalissade, mais en un sens, pas vraiment : à l'Euro, les Diables Rouges se sont mis leur public à dos en jouant contre nature, en proposant peu de football. Victoire, match nul ou défaite ce lundi, c'est le contenu qui sera jugé : perdre avec panache pourrait déjà réconcilier les supporters avec leur sélection.

"Nous avions habitué tout le monde à proposer du football attractif et oser des choses et à l'Euro, nous avons un peu perdu ça", concède encore Tedesco. Qui rêve désormais d'un nouvel exploit pour relancer la machine.

"Nous n'avons pas battu la France en match officiel depuis 44 ans ? Vous me l'apprenez. Mais nous n'avions pas gagné en Allemagne depuis quoi, 73 ans ? Et nous l'avons fait", rappelle-t-il. "Nous devons être ambitieux, mais aussi arrêter de penser au passé et regarder vers l'avant".