Fin de cycle en approche à Manchester City ? Les Skyblues de Doku et De Bruyne ont déjà identifié le successeur de Pep Guardiola, qui arrive en fin de contrat

Pep Guardiola est entré dans sa dernière année de contrat, à Manchester City, et a parfois laissé sous-entendre qu'il n'irait pas plus loin. Si les dirigeants Cityzens vont tenter de le convaincre, son ancien adjoint, Mikel Arteta, est déjà dans les petits papiers.

En remportant la Ligue des Champions, suivie de la Coupe du Monde des clubs, Pep Guardiola a remporté tout ce qui était possible avec Manchester City, et se rapproche d'une fin de cycle.

En fin de contrat dans un petit peu moins de douze mois, le mentor espagnol a déjà laissé sous-entendre, par le passé, qu'il n'était pas certain de continuer l'aventure à l'Etihad, bien qu'il ne referme pas totalement l'idée d'une prolongation.

Mais à Manchester City, on s'active déjà, naturellement. Pour tenter de convaincre Pep Guardiola de prolonger son contrat, premièrement. Selon Football Insider, les dirigeants saoudiens se seraient déjà mis à la planche dans cette optique.

Mikel Arteta, le remplaçant désigné de Pep Guardiola à City ?

Et si cette prolongation ne se fait pas, le club du nord de l'Angleterre a déjà coché le nom de son éventuel remplaçant... et il coule de source, puisqu'il s'agit de l'ancien adjoint de Guardiola à City, Mikel Arteta. Espagnol, lui aussi, il a toujours été pressenti pour prendre la succession de Guardiola, mais le fait qu'il se soit rapproché du titre avec Arsenal pourrait, aussi, peser dans la balance et le convaincre qu'il peut aussi gagner avec les Gunners.

En tout cas, les Londoniens ne sont pas très sereins. Selon la même source, des discussions auraient déjà lieu entre les dirigeants et Arteta pour le convaincre de ne pas accepter une éventuelle offre de Manchester City, et de continuer l'aventure à Arsenal... en prolongeant son contrat puisque celui-ci se termine également à l'issue de la saison.

Un mouvement potentiel qui impliquerait Jérémy Doku, Leandro Trossard et Kevin De Bruyne, si ce dernier ne quitte pas Manchester City à l'issue de la saison.