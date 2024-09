"Je ne vis pas dans un bunker" : Didier Deschamps répond aux critiques avant le match face à la Belgique

La France accueille la Belgique ce lundi dans le cadre de la Ligue des Nations. Les Bleus et leur sélectionneur Didier Deschamps sont, comme les Diables Rouges, sous pression.

On a beaucoup parlé de l'Euro raté des Diables Rouges cet été dans nos colonnes. Eliminés par la France en 8e de finale, les Belges ont déçu.

Les Bleus, malgré leur parcours qui s'est terminé au stade des demi-finales, n'ont pas non plus rassuré de par le niveau de jeu proposé durant l'ensemble du tournoi. De plus, ils se sont inclinés face à l'Italie (1-3) il y a quelques jours.

En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur français Didier Deschamps s'est exprimé au sujet des critiques et de leur sévérité.

Didier Deschamps sous pression avant d'affronter la Belgique

"Je ne suis pas là pour juger, ça fait partie de mon métier de ma fonction, je n'ai pas à juger ça. Je suis en immersion, je fais ma propre analyse avec des éléments en interne que vous n’avez pas. Chacun est libre d'écrire ce qu’il veut."

"Je ne vis pas dans un bunker, je croise beaucoup de personnes diverses et variées aussi. Les supporters ne vont pas être contents qu'on ait perdu 3-1. Je comprends et ça fait partie de ma vie de sélectionneur."

Deschamps attend une réaction ce lundi face à la Belgique. "Quand il y a un résultat négatif, c'est toujours bien de réagir et de basculer du bon côté. Demain, c'est une autre affiche, un autre contexte, une équipe différente avec la même obligation. C'est toujours bien de tout faire pour avoir une réaction dans l'autre sens."