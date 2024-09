Quel onze pour les Diables face à la France ? Tedesco a donné quelques maigres indications en conférence de presse

On s'attend à voir un onze fort semblable à celui de Belgique-Israël ce lundi au Groupama Stadium. Mais Domenico Tedesco va devoir faire au moins un changement, contraint et forcé.

Quel onze alignera Domenico Tedesco ce lundi ? Le sélectionneur avait affirmé qu'il ferait des essais en Ligue des Nations... mais il a au final titularisé ce qui ressemblait fort à un onze-type. Seule nouveauté : Maxim De Cuyper côté gauche... et ce dernier est blessé.

"Il a ressenti une gêne aux adducteurs gauches et est donc retourné en Belgique. C'est vraiment dommage, car nous voulions le voir un maximum à l'oeuvre. Il nous amène beaucoup", regrettait Tedesco. De Cuyper aurait probablement encore commencé au vu du peu d'options à gauche.

Castagne à gauche, Meunier à droite ?

En effet, Arthur Theate doit en théorie devenir le remplaçant naturel de Jan Vertonghen dans l'axe... et ce serait un peu dommage de - déjà - le replacer au back gauche sans avoir vraiment vu ce que cela donnait à côté de Wout Faes contre une solide opposition.

On peut donc s'attendre à voir... Timothy Castagne passer à gauche. "Thomas Meunier peut jouer à gauche aussi, en théorie", a lancé Tedesco avec un sourire. "Mais nous pourrions aligner Meunier à droite et Timothy à gauche". Une option que le sélectionneur ne lance peut-être pas au hasard.

Dans l'entrejeu, on s'attend à peu de surprises. Amadou Onana était présent en conférence de presse, ce qui est un bon indicateur. Youri Tielemans, cependant, n'est pas forcément le plus adapté dans ce genre de rencontre : Tedesco pourrait-il reformer le duo Onana-Mangala, et permettre au désormais ex-Lyonnais de se rappeler au bon souvenir du Groupama Stadium ?

Kevin De Bruyne devrait démarrer la rencontre, quitte à sortir assez tôt si le besoin s'en fait ressentir. Et devant ? On imagine mal Domenico Tedesco relancer le même trio. Beaucoup évoquent Charles De Ketelaere sur le flanc : ce serait une option intéressante... mais pas non plus son meilleur poste. Affaire à suivre.

Le onze probable des Diables Rouges :

Casteels / Castagne - Theate - Faes - Meunier / Onana - Mangala - De Bruyne / Doku - Openda - De Ketelaere