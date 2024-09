Vincent Kompany de retour en Belgique pour un projet spécial : "Sans soutien financier, il est impossible de prendre de telles initiatives"

Il y a un an, le KSV Bornem et le BX Bruxelles de Vincent Kompany ont uni leurs forces pour monter un projet ambitieux. Ce dimanche, Vincent Kompany s'est déplacé à Bornem pour une journée très spéciale.

Pour cette occasion particulière, le club avait organisé des entraînements gratuits pour les enfants de 4 à 12 ans, sous l'œil attentif de l'entraîneur du Bayern Munich. Mais la visite de Vincent Kompany à Bornem ne se limitait pas à un simple événement sportif.

Karel Van Eetvelt, ancien PDG d'Anderlecht qui est actuellement impliqué au KSV Bornem, a expliqué que cette visite faisait partie d'un projet social plus large visant à soutenir les enfants.

"Notre objectif est d'être un club ouvert à tous les enfants de la région. Nous les aidons non seulement sur le plan sportif, mais aussi en matière d'intégration, afin qu'ils aient des opportunités qu'ils n'auraient pas eues autrement. Et sans soutien financier, il est impossible de continuer à organiser de telles initiatives."

Vincent Kompany, originaire de Bruxelles et n'ayant pas toujours vécu dans un quartier aisé, a partagé ses expériences personnelles et a parlé de l'influence de ses parents sur sa vie, sa carrière. "Je suis né et j'ai grandi à Bruxelles, dans un quartier qui n'était pas toujours fac ile. Mais tout s'est bien passé, grâce aux choses simples de la vie."

Dans son discours, Vince the Prince a déclaré que le KSV Bornem ne se concentre pas seulement sur la victoire, mais aussi sur la promotion de la culture, des relations et du développement personnel. "Il s'agit d'apprendre à connaître les gens et utiliser les aspects positifs du sport."

Kompany, ambassadeur sportif du projet, a indiqué que celui-ci s'est développé par essais et erreurs, pendant onze ans, mais qu'il est fier du chemin parcouru.