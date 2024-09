🎥 Les Pays-Bas frustrés...par un ancien de Pro League : les résultats de la soirée en Ligue des Nations

L'Allemagne a partagé face aux Pays-Bas ce mardi soir en Ligue des Nations (2-2). Retrouvez les résultats de ce mardi soir.

Dans le groupe 3 de la ligue A en Ligue des Nations, nous avions droit à un très alléchant Pays-Bas - Allemagne ce mardi soir à la Johan Cruyff Arena.

Avec l'ancien d'Anderlecht Bart Verbruggen dans les cages, les Néerlandais ont ouvert le score dès la 2e minute via Ryan Gravenberch.

Mais les Allemands sont revenus dans le match grâce à l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, Deniz Undav. Le joueur de Stuttgart a marqué son premier but en sélection (visionner ici).

Quelques minutes plus tard, il a offert le 1-2 à Joshua Kimmich. Les Pays-Bas égaliseront en deuxième mi-temps, via Dumfries (55e). L'Allemagne et les Pays-Bas, avec 4 points, se partagent la tête du groupe.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine ont partagé l'enjeu (0-0). Dans le groupe 2 de la Ligue B, l'Angleterre s'est imposé 2-0 face à la Finlande.

Les autres résultats de la soirée

Albanie 0 - 1 Géorgie

République tchèque 3 - 2 Ukraine

Irlande 0 - 2 Grèce

Lettonie 1 - Iles Féroé

Macédoine du Nord 2 - 0 Arménie

Andorre 0 - 1 Malte