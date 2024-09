30 ans après Mbo et Emile, un nouvel Mpenza a joué ses premières minutes avec le RFC Liège : "Au début, j'étais un peu stressé"

Joshua Mpenza était dans les buts du RFC Liège en Coupe. Une première étape pour ce jeune gardien au nom si évocateur pour le football liégeois.

Malgré le début de saison délicat en D1B, Gaëtan Englebert a laissé sa place à quelques jeunes en Coupe de Belgique contre Elsaute. Joshua Mpenza faisait partie des petits nouveaux à l'occasion de la victoire 3-1.

Le gardien de but de 18 ans était titulaire dans les buts. Il n'est autre que le fils d'Mbo Menza (et donc le neveu d'Emile). Pressenti pour être aligné en championnat, il a finalement commencé la saison sur le banc.

Désormais passé devant Antoine Lejoly, il reste deuxième gardien derrière l'inusable Kévin Debaty, qui défend les buts des Sang et Marine depuis cinq ans. Joshua Mpenza confie à SudInfo avoir appris cette première titularisation à quelques heures du coup d'envoi.

Couvé par le RFC Liège

"Au début, j'étais un peu stressé. Mais mes coéquipiers m'ont mis à l'aise et ça a été. J'avais aussi les supporters avec moi" explique-t-il. Mpenza affirme également beaucoup apprendre de ses deux concurrents : "Kévin m'a pris sous son aile et me donne énormément de conseils. Avec lui et Antoine, il y a une saine concurrence".

Déjà présent dans le groupe en tant que troisième gardien la saison passée, Joshua Mpenza s'aguerrit petit à petit. Jusqu'à devenir le numéro un dans un avenir proche ?