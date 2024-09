Officiel : à 25 ans, il quitte une troisième fois le Standard pour signer dans le championnat bulgare

Anisse Brrou va désormais évoluer en Bulgarie. L'ancien joueur du SL 16 a signé au Lokomotiv Sofia.

Anisse Brrou était libre depuis la fin de son contrat au SL16. A 25 ans, l'ailier marocain a retrouvé chaussure à son pied en signant pour deux ans au Lokomotiv Sofia, quatorzième du championnat bulgare la saison passée.

Brrou était revenu à Liège en janvier dernier, six mois après avoir déjà quitté les Rouches pour le club de Larisa. Très peu utilisé en Grèce, il a retrouvé une place de titulaire en D1B, inscrivant un but et délivrant un assist avec le SL 16.

S'imposer, loin du Standard

Le garçon a été formé au Standard, avant de mettre le cap sur La Gantoise, puis sur les Pays-Bas, plus précisément sur Roda. En 2020, il était revenu en Belgique, évoluant deux ans sous les couleurs de Visé.

Cela lui avait valu un premier passage en D1B avec le SL 16, lors duquel il avait inscrit 3 buts et délivré 7 assists. Le voici désormais dans le championnat bulgare. Cette troisième expérience à l'étranger se montrera-t-elle plus prolifique ?