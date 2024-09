Regrette-t-il son choix ? Domenico Tedesco aurait pu signer dans un grand club européen l'hiver dernier

2535

La situation de Domenico Tedesco est de plus en plus contestée en Belgique. Il y a quelques mois, sa cote était pourtant bien plus haute.

L'Euro décevant, la nouvelle défaite alarmante contre la France, le claquage de porte de Thibaut Courtois, le mal-être de Kevin De Bruyne : Domenico Tedesco marche sur des oeufs ces derniers mois. Un contraste assez net par rapport à l'enthousiasme revenu à son arrivée. Ses débuts avec le rajeunissement des cadres et la victoire en Allemagne avaient fait naître pas mal d'espoir. Het Laatste Nieuws rapporte même que notre sélectionneur a refusé une belle offre l'hiver dernier. Tedesco ne voulait pas être un cumulard Le quotidien rapporte que Naples a toqué à la porte après le limogeage de Walter Mazzarri. La direction a proposé à l'entraîneur national belge un contrat jusqu'à la fin de la saison. Mieux : il avait même la possibilité de cumuler la fonction avec son poste de sélectionneur. Tedesco avait des doutes. Bien qu'il rêve d'une opportunité dans un club du top italien, il a finalement décliné l'offre, voyant d'énormes possibilités avec les Diables Rouges. Quelques mois plus tard, la hype est bien moins présente. Comble de l'ironie, Fracesco Calzona a, lui, accepté de prendre en main le Napoli jusqu'en fin de saison, tout en restant à la tête de la sélection slovaque. Vous vous en rappelez ? C'est son équipe qui a planté le premier clou dans le cercueil des Diables à l'Euro.