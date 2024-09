🎥 Un cadeau complètement inattendu : le clin d'œil très sympa du Standard au maillot vert du Tour de France, Biniam Girmay

Le Standard de Li√®ge a offert un cadeau sympathique √† Biniam Girmay, coureur cycliste vainqueur d'√©tape √† trois reprises sur le Tour de France, cet √©t√©, et vainqueur du maillot vert. Un joli clin d'Ňďil.

Entre le football et le cyclisme, il n'y a parfois qu'un pas. Remco Evenepoel en est le parfait exemple. Cette semaine, l'équipe belge d'Intermarché-Wanty est arrivée au Canada afin de disputer le Grand-Prix de Québec et de Montréal.

Si l'équipe belge n'a pas sélectionné de coureur belge pour cette épreuve, elle a fait appel à son leader, qui a changé de dimension cette année après ses trois victoires sur le Tour de France et son gain du maillot vert récompensant le meilleur sprinteur de l'édition : Biniam Girmay.

Le cadeau sympa du Standard de Liège à Biniam Girmay

L'Érythréen est entré dans l'histoire de son pays et du continent africain en devenant le tour premier à réaliser cet exploit et a reçu, à son arrivée au Canada, un cadeau spécial, et inattendu. Le maillot extérieur, vert, du... Standard de Liège.

Sur celui-ci, le flocage "Girmay", accompagné du numéro 3 de Nathan Ngoy, en hommage à ses trois victoires et au maillot vert remporté par le sprinteur de 24 ans.

"That's great", s'est contenté de répondre Biniam Girmay sur la vidéo postée par l'équipe cycliste d'Intermarché-Wanty, avant de poser avec le maillot floqué à son nom pour une courte séance photos.