Pour reprendre le rythme des meilleurs, l'Union pourra compter sur Noah Sadiki, même si... : "Il doit vraiment arrêter avec ça"

L'Union SG rencontre plus de difficultés que lors des saisons précédentes, en ce début d'exercice. Cependant, le vice-champion peut compter sur un excellent Noah Sadiki pour essayer d'arranger les choses.

L'Union Saint-Gilloise a subi une nouvelle métamorphose pendant la trêve estivale. Un nouvel entraîneur et de nombreux transferts entrants, comme sortant, ont animé l'été du vice-champion.

Et pour le moment, le train unioniste roule moins vite que les saisons précédentes. Les Bruxellois sont actuellement huitièmes, avec 9 points sur 18. L'Union tourne moins, mais les concurrents ont aussi déjà lâché pas mal de plumes en route.

Au Parc Duden, l'inquiétude ne règne pas. Justement, d'ailleurs, comme l'assure Charles Vanhoutte au micro du Nieuwsblad. Et les Unionistes peuvent compter sur un joueur auteur d'un excellent début de saison pour revenir dans le coup : Noah Sadiki.

Les louanges de Charles Vanhoutte pour Noah Sadiki

“Il est très intelligent avec le ballon et ne le perd presque jamais. En perte de balle, il se place quasiment immédiatement au bon endroit pour le récupérer”, a-t-il déclaré lors d'une interview au Nieuwsblad.

Un joueur qui est également sous-estimé, même s'il est déjà bien présent au club et dans le championnat depuis un certain temps. “On peut dire ça, oui. C'est des choses que le grand public ne remarque probablement pas, c'est peut-être pour cela.”

Cependant, Vanhoutte sait que son coéquipier doit se calmer avec les cartes jaunes. Sadiki fait des efforts et n'en a reçu que deux, en ce début de saison, dont une lors de la Supercoupe. “Il doit arrêter avec ça. 'Arrête, arrête, arrête', je lui dis. Il est assez engagé et aime le duel, donc il prend évidemment un risque en termes de cartons. Mais bon, retirez-lui cette qualité dans les duels et c'est un joueur différent" a conclu Vanhoutte.