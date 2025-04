"Chez un joueur de vingt ans, c'est rare" : formé à Anderlecht, Noah Sadiki pourrait rapporter une somme d'argent exceptionnelle à l'Union

Noah Sadiki a franchi un cap la semaine dernière en disputant son centième match avec l'Union Saint-Gilloise. La barre des 200 matchs, il ne devrait cependant pas l'atteindre au vu de l'intérêt des autres équipes.

Lyon avait déjà montré de l'intérêt l'été dernier, et cet intérêt n'a cessé de croître depuis. Sadiki réalise une saison impressionnante et semble prêt à franchir un nouveau palier.

À l'Union, il est vu comme un modèle de régularité. Depuis l'arrivée de Sébastien Pocognoli en tant qu'entraîneur, il n'a presque pas manqué un match de championnat. "Après le départ de Cameron Puertas, il savait qu'il devait prendre les rênes de l'équipe, et c'est exactement ce qu'il fait", affirme son coéquipier Kevin Mac Allister dans le Nieuwsblad. Puertas, aujourd'hui en Arabie saoudite, confirme : "Il est devenu le leader de l'équipe. Une telle maturité chez un joueur de vingt ans, c'est rare."

Le fait que Sadiki semble trop grand pour l'Union se reflète également dans sa valeur marchande. Le club avait rejeté une offre de Lyon l'été dernier, qui proposait de le prêter avec une option d'achat de 7 à 8 millions d'euros. Aujourd'hui, sa valeur est estimée à 10 millions d'euros. L'Union pourrait ainsi se préparer à réaliser une plus-value importante, après avoir payé 1,7 million d'euros à Anderlecht en 2022

L'agressivité et le bon placement

Malgré ses 1m73, sa taille ne semble pas être un obstacle. "Regardez Vitinha et Neves au PSG, ou mon frère à Liverpool", remarque Mac Allister.

"L'essentiel, c'est l'agressivité et le bon placement, et Noah possède assurément ces qualités." Même Steven Defour, qui mesure à peine deux centimètres de plus, trouve des similitudes : "Il est moderne, techniquement fort et tactiquement intelligent. Dans une équipe plus grande, il devrait simplement être associé à un milieu de terrain physiquement robuste."