Il refuse Charleroi, il marque d'entrée de jeu : Andi Zeqiri est déjà le héros des Rouches

Andi Zeqiri a déjà marqué son territoire avec les Rouches : titulaire et buteur d'entrée de jeu. Le Suisse avait le sourire à l'interview.

Après avoir posé un lapin au rival carolo pour venir à Sclessin, Andi Zeqiri continue à se mettre son nouveau public dans la poche. Titularisé à Dender, le Suisse a pesé sur la défense adverse, offert quelques beaux jolis gestes et surtout inscrit le 0-2, qui libérait le Standard en seconde période.

"Je suis très content de cette belle victoire et de mon but, c'est très bien pour l'équipe", se réjouissait Zeqiri au micro de DAZN après la rencontre. "Soufiane me met un bon ballon dans le dos de la défense adverse. Le coach avait dit qu'ils avaient du mal dans ces situations".

La belle bicyclette de Benjdida depuis l'entrée du rectangle liégeois envoyait en effet idéalement son coéquipier sur orbite. "J'ai fait ce que je savais faire de mieux, j'ai gardé mon sang-froid et je réussis à bien finir", résume Andi Zeqiri. "Je suis content, et on a bien défendu également ce soir".

Le Standard a en effet tenu bon toute la rencontre, se procurant au final même plus d'occasions concrètes (et de xG) que son adversaire, assez étrangement. "On savait que c'était une belle équipe, mais on a cru en nos qualités et on a su attendre le bon moment pour les punir", sourit l'attaquant liégeois.

Il faudra désormais confirmer. "Ce n'est que le début et il y a encore beaucoup de matchs, mais j'essaie de progresser jour après jour. Je suis venu ici pour jouer et ce que vous avez vu aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir le montrer", conclut Zeqiri avec un grand sourire.