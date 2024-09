Trois journées et c'est déjà le chaos en D1 ACFF : après les négligences du Standard et de l'Union, un troisième cas agite le championnat

Les clubs professionnels devraient montrer l'exemple avec leurs équipe U23 en D1 ACFF. C'est pourtant loin d'être le cas.

Nous vous en parlions hier : mal embarquée en fond de classement la RUS Binchoise a fait une bonne opération en reprenant cinq points grâce aux manquements du Standard et de l'Union Saint-Gilloise à l'occasion des matchs de leurs U23 face à Binche.

Du côté du Standard, c'est un joueur sans carte d'identité présent sur le banc qui est en cause. La RTBF relate que le représentant liégeois a plaidé la cause du SL16 en expliquant que le joueur n'est pas monté au jeu et que le club avait demandé à l’arbitre de le retirer de la feuille de match. L'arbitre en question aurait nié la situation.

Quant à l'Union Saint-Gilloise, c'est le non-respect de l'article B4.121 du règlement qui fait tache. Ce point stipule que sur chaque feuille de match d’une équipe U23, au moins la moitié des joueurs inscrits doivent avoir été formés dans le club concerné et qu'au moins les deux-tiers des joueurs inscrits doivent avoir été formés en Belgique. Ce qui n'était pas le cas.

Les U23 Saint-Gillois encore pointés du doigt

Cela a attiré l'attention de l'Union Rochefortoise, qui a, toujours selon la RTBF, porté plainte pour les mêmes raisons. Et cela concerne...encore l'Union Saint-Gilloise, qui n'avait pas non plus respecté la règle mentionnée plus haut à l'occasion de sa victoire 1-3 au Parc des Roches.

Le club avait jusqu'au 30 septembre, soit un mois après la tenue de la rencontre, pour le faire. Après Binche, c'est une autre équipe qui avait mal commencé (Rochefort avait signé un triste 0 sur 9) qui va récupérer des points sur tapis vert. Pas forcément de bonne augure pour la sérénité de la suite de la série.