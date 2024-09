🎥 Amadou Onana offre un but à son ancienne équipe, Youri Tielemans également à la faute : les Diables de Villa sauvés par l'un des buts de l'année

Rencontre particulière pour Amadou Onana avec Aston Villa qui rencontrait Everton. Le Diable Rouge est arrivé cet été en provenance des Toffees pour près de 60 millions. En plus de cette fortune, Onana a également réservé un petit cadeau à son ancien club.

En perdant le ballon au milieu de terrain, il a offert une supériorité numérique aux visiteurs. Friants de ce genre d'erreurs, les hommes de Sean Dyche ont pris Villa Park à froid en ouvrant le score via Dwight McNeil au quart d'heure de jeu.

Dix minutes plus tard, le stade était groggy par le 0-2. Avec à nouveau un Belge pointé du doigt. Cette fois, c'est Youri Tielemans qui part à la faute en couvrant le hors-jeu sur le coup franc fatal.

Ollie Watkins a ensuite redonné espoir à Villa en réduisant le score peu après la demi-heure. Après le remplacement d'Amadou Onana au repos, les Villans ont complètement inversé la situation en deuxième période, avec à nouveau Watkins au marquoir pour l'égalisation peu avant l'heure de jeu.

Mais la palme reviendra à Jhon Duran dans le dernier quart d'heure. Dix minutes après son entrée au jeu, le Colombien a décoché une frappe monumentale dans le plafond de Jordan Pickford pour offrir la victoire à Aston Villa (3-2). Les hommes d'Unai Emery affichent un joli 9 sur 12, Everton n'a toujours pas engrangé la moindre unité.

ðŸš¨ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ GOAL | Aston Villa 3-2 Everton | Jhon Duran



JHON DURAN HAS JUST SCORED THE GOAL OF THE YEAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/7Vih2A936L