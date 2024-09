"Je pense qu'on aurait mérité la victoire" : Gaëtan Englebert frustré après le match nul du RFC Liège contre le RSCA Futures

Gaëtan Englebert est revenu à notre micro sur la rencontre entre le RFC Liège et le RSCA Futures (3-3). Un résultat frustrant pour les joueurs du club liégeois qui n'ont toujours pas remporté de match de championnat cette saison.

Après le match nul entre le RFC Liège et le RSCA Futures, Gaëtan Englebert est revenu sur la prestation de son équipe.

"On a fait un bon match, une bonne rencontre. On s'est créé beaucoup d'occasions. On marque 3 buts, mais malheureusement on en encaisse 3-4 possibilités créées par l'adversaire. Un ratio qui n'est pas bon à ce niveau-là et qui nous coûte des points," explique Englebert à notre micro.

"Je pense qu'on aurait mérité la victoire. Mais bon... On ne la mérite pas vraiment si on ne l'a pas. Mais s'il y a une équipe qui, au niveau des occasions, sort gagnante, c'est Liège."

"Malheureusement, seuls les buts comptent et on n'a pas été assez efficaces offensivement et défensivement parce qu'on encaisse trop de buts malheureusement," explique l'entraîneur liégeois.

Satisfait de Mohamed Moulhi

Le coach liégeois est notamment revenu sur la prestation de Mohamed Moulhi : "Il a fait un bon match comme les autres. Il a inscrit un beau but, il a été décisif à certains moments, mais il a surtout fait ce que tout le monde a fait. Faire le travail défensif et de positionnement. Il a les qualités offensives comme beaucoup d'autres pour apporter un plus à l'équipe."



Le RFC Liège pointe donc désormais à la 13e place du championnat avec 2 unités après 4 journées de championnat.