Hier encore dans les Champions' Playoffs, aujourd'hui complètement groggy : "Nous aurions dû encaisser six ou sept buts"

Le Cercle de Bruges est à la peine en ce début de saison. Défensivement, Miron Muslic semble déjà ne plus savoir à quel saint se vouer.

Lors de la conférence de presse d'après-match de Miron Musclic, il est rapidement devenu évident que les joueurs n'allaient pas avoir une semaine d'entraînement facile. L'entraîneur des Groen en Zwart en avait gros sur la patate après la défaite 2-3 contre Genk. Un score serré mais qui aurait pu être plus large sans les parades de Warleson.

"Aujourd'hui, nous aurions dû encaisser six ou sept buts" a commencé Muslic, très remonté. "Il n'y avait pas de structure, pas d'intensité et pas de stabilité défensive. Ce n'est pas la première fois, pour être honnête".

Muslic attend une révolte de son groupe de toute urgence : "C'est maintenant la cinquième ou sixième fois consécutive que nous vivons cela. Warleson nous a sauvés d'une correction, comme plusieurs fois cette saison. Oui, il y a beaucoup de changements et les joueurs doivent trouver leur rythme, mais il y a trop d'erreurs".

Une reprise très difficile

Mais Muslic devra continuer avec ce qu'il a sous la main. Et en termes défensifs, ce n'est pas grand-chose. Avec le départ de Jesper Daland et Boris Popovic, il a beaucoup perdu en qualité. Et rien n'est venu combler ce vide. " Christiaan Ravych a été fantastique aujourd'hui, mais il ne peut pas tout résoudre ou tout couvrir. Ai-je demandé un défenseur supplémentaire pour remplacer Daland ? (réfléchit longuement) Je ne vais pas répondre à cette question, car je dois aussi me protéger".

Un signe clair à son conseil d'administration qu'il n'est pas satisfait du mercato. Même s'il est maintenant trop tard. La qualification du Cercle pour les Champions' Playoffs et la quatrième place qualificative pour les tours préliminaires d'Europa League semblent loin : le bilan immédiat renseigne un triste 4 sur 18.