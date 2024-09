"Il a manqué de la chance" : Mohamed Moulhi déçu après le match nul du RFC Liège contre le RSCA Futures

Ce samedi, le RFC Liège et le RSCA Futures s'affrontaient pour tenter de remporter leur premier match de la saison en Challenger Pro League. Mais aucune des deux équipes n'est parvenue à s'imposer. Un résultat qui n'arrange personne. Mohamed Moulhi, buteur, est revenu sur ce match à notre micro.

Le RFC Liège n'est toujours pas parvenu à remporter son premier match de la saison en Challenger Pro League. Les Liégeois n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul sur le score de 3-3 face au RSCA Futures.

Mohamed Moulhi est déçu : "Après avoir mené à deux reprises, on se retrouve à ne prendre qu'un point, et c'est triste," déclare le milieu offensif à notre micro.

Comment le joueur belge juge-t-il sa prestation ? Voici sa réponse : "Elle est bonne. J'ai reçu beaucoup de ballons. J'ai su faire avec les ballons. J'étais beaucoup libre. Je me sentais bien sur le terrain physiquement. Mais voilà... J'aurais aimé aider l'équipe à prendre les trois points..."

Le RFC Liège aurait mérité une victoire ?

Moulhi est ensuite revenu sur la prestation globale de l'équipe : "La prestation de l'équipe a été bonne. On a eu beaucoup d'occasions. Il a manqué de la chance."

"On avait la détermination de vouloir marquer. On repart avec un point... Mais oui, Liège aurait mérité mieux. On aurait mérité 3 points. Anderlecht a eu 3 occasions et a mis 3 buts. On a eu beaucoup d'occasions. Ça doit être minimum un avantage d'un but pour nous. On se retrouve à prendre un point et on est déçus", conclut Moulhi.