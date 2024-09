L'année de l'explosion pour ce jeune du Club de Bruges ? "J'ai la confiance du coach"

Le Club de Bruges s'est imposé 0-3 ce samedi face au KV Courtrai. Chemsdine Talbi a inscrit son premier but sous les couleurs brugeoises.

Le Club de Bruges a rencontré quelques difficultés face à un KV Courtrai combatif. Si Bruges a marqué tôt dans le match, ils ont tardé pour inscrire le deuxième but.

La solution est venue des pieds de Chemsdine Talbi. Le jeune ailier droit de 19 ans s'est ouvert un angle de tir avant d'enrouler parfaitement.

Un premier but avec les A, enfin, pour celui qui avait été écarté des terrains entre juin 2023 et février 2024 suite à une blessure aux ligaments croisés.

"Nicky Hayen me fait de plus en plus confiance. Peu après mes débuts, j'ai été victime d'une grave blessure. Aujourd'hui, je suis de retour, en pleine forme", a déclaré Talbi à Het Laatste Nieuws.

"J'espère maintenant jouer des minutes en Ligue des champions. J'étais déjà dans le groupe une fois contre Benfica, mais je n'ai pas joué", a-t-il continué.