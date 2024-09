ūüé• Zeno Debast marque un but extraordinaire en Ligue des champions

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Zeno Debast a marqué son premier but avec le Sporting ce mardi. Et quel but !

Zeno Debast était titulaire pour les débuts du Sporting en Ligue des champions cette saison. Le club portugais affrontait le LOSC. Le Diable Rouge a marqué un but exceptionnel en dehors de la surface de réparation avec une frappe puissante qui a fait trembler la cage de Lucas Chevalier ! pic.twitter.com/6PIYvhWAbm — sterlstopvbk (@sterlstopvb) September 17, 2024 Le natif de Hal a donc inscrit son premier but avec les Lions. Le prochain rendez-vous dans cette prestigieuse compétition du club portugais sera face au PSV de Johan Bakayoko et Matteo Dams le 1er octobre prochain.