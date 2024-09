"Doku et Bakayoko doivent franchir un cap" : un ancien Diable Rouge préface la Ligue des Champions

Marc Degryse parle des attentes concernant les joueurs belges en Ligue des Champions et du Club de Bruges.

Concernant les chances de qualification du Club de Bruges, Degryse se montre plutôt optimiste : "Les matchs à l'extérieur contre Sturm Graz et le Celtic sont des rencontres qu'il faut absolument gagner. Si ensuite, à domicile, face à des géants tels que Dortmund, la Juventus, Aston Villa et le Sporting Lisbonne, ils parviennent à obtenir un point ou à créer la surprise, alors la qualification est tout à fait envisageable", explique-t-il au micro de Het Laatste Nieuws.

Degryse s'est ensuite penché sur les performances attendues des Diables Rouges en Ligue des Champions : "Pour beaucoup de Diables, cette campagne est l’occasion de prouver qu’ils peuvent jouer au plus haut niveau et ainsi renforcer leur place en équipe nationale", précise-t-il.

Une chance unique

Il voit cette compétition comme une opportunité pour certains joueurs de montrer tout leur potentiel : "Surtout pour Openda, c’est une chance unique de prouver au grand public qu’il mérite sa place chez les Diables Rouges."

"Pour Onana et Tielemans, le duo du milieu de terrain d’Aston Villa, ce sera un défi. Ils devront prouver qu’ils peuvent porter leur équipe, qui n’a pas l’habitude de jouer en Ligue des Champions, au plus haut niveau. Nos ailiers, Doku et Bakayoko, doivent franchir une étape supplémentaire en associant efficacité et statistiques à leur menace offensive."

"Pour Doku en particulier, c’est encore un point à travailler : il doit prendre les bonnes décisions plus souvent au plus haut niveau. Et il y a des joueurs comme Meunier, Debast, De Ketelaere et Trossard : tous devront se montrer à ce niveau pour renforcer leur statut chez les Diables Rouges", conclut l'ancien joueur.