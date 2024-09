Encore une blessure à Anderlecht : un absent ce soir contre Genk

Anderlecht dispute son match d'alignement face à Genk ce mardi, rencontre qui avait été reportée en raison des rencontres européennes des Mauves contre le Dinamo Minsk. Un... bien pour un mal, donc, car désormais, le programme du RSCA est très chargé.

Une place de leader est en jeu, car Genk est en tête ex-aequo avec 13 points tandis que les Mauves suivent avec 12 unités. Brian Riemer est sous pression car si, au classement, tout va bien, le jeu est très critiqué par les supporters.

Et une mauvaise nouvelle est tombée : Luis Vazquez, sorti blessé samedi à la mi-temps contre Westerlo, est toujours indisponible.

Team news. ?⚪ #ANDGNK



ℹ️ Vázquez is still slightly injured from last game. pic.twitter.com/YGeuFoebmb