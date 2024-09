L'Union en panne d'inspiration avant le Standard : les causes d'une crise sur le front de l'attaque

L'Union Saint-Gilloise est retombée dans ses travers le week-end dernier en perdant face à l'Antwerp (2-0). Une fois de plus, les lacunes offensives des Unionistes ont été évidentes.

L'Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique en titre, réalise un début de saison largement en-deçà des attentes. Les Bruxellois sont en effet 11e de Pro League, avec seulement 9 points en 7 journées.

Cela est dû à de nombreux éléments. Le changement de coach, premièrement. L'Union a de nouveau dû trouver un nouvel entraîneur après seulement une saison. Alexander Blessin, qui avait réussi à créer une dynamique malgré de nombreux départs en été, est parti. Sébastien Pocognoli l'a remplacé.

Le jeune coach de 37 ans se retrouve face à un grand défi, lui qui n'a jamais entraîné en tant que T1 auparavant. On notera cependant que Blessin avait mis un certain temps avant de mettre la machine en marche.

L'attaque, l'un des points les plus interpellants de l'Union en ce début de saison

Les débuts de Pocognoli sont inquiétants, certes. Mais une fois de plus, le club a perdu de nombreux joueurs cet été, ce qui nécessite une reconstruction en profondeur.

L'Union n'a en effet pas su retenir Mohamed Amoura et Gustaf Nilsson. A eux deux, la saison dernière, ils ont été décisifs à 55 reprises, en comptant les buts et les passes décisives.

Kevin Rodriguez, Promise David, Mohammed Fuseini....Personne n'apporte satisfaction

Désormais, l'Union aligne Kevin Rodriguez en pointe. Le jeune Equatorien n'est actuellement pas en confiance, comme le montre son penalty manqué contre Anderlecht et ses occasions manquées. Ses difficultés d'adaptation au football européen sont encore présentes.

Cet été, l'Union a recruté Promise David et Mohammed Fuseini. Le premier a déjà montré quelques belles qualités, mais doit encore s'adapter. "Je pense qu'il fait un très bon début de saison, aussi dans ce que vous ne voyez pas. Il a joué en Estonie, à Malte. Il a besoin d'une période d'adaptation", avait déclaré Pocognoli il y a un mois. Depuis, il n'a joué que 40 minutes et ne faisait plus partie du groupe lors des deux dernières rencontres.

Dans le cas de Fuseini, malgré 2 buts et 1 assists depuis le début de la saison, on ne peut pas dire que cela soit vraiment mieux. Il a de nouveau déçu face à l'Antwerp ce week-end.

L'Union, 4e plus mauvaise attaque de Pro League

En 7 journées de championnat, l'Union n'a marqué que 7 fois. Ainsi, le club est la 13e meilleure attaque sur les 16 équipes de Pro League. Soit, la 4e plus mauvaise attaque.

Plus inquiétant encore : l'Union n'a plus marqué depuis le 16 août dernier, lors de la victoire face à Charleroi. Cela fait donc un mois, soit 3 rencontres. "Comment expliquer ce manque d’efficacité ? Difficile à dire", avait réagi Alessio Castro-Montes après l'Antwerp. "On n’a peut-être tout simplement pas assez créé..."

Dernier point d'attention : si les attaquants de l'Union sous-performent actuellement, les autres joueurs offensifs n'apportent manifestement pas assez de créativité actuellement. On espère que Niang et Boufal, dernières recrues estivales, vont très vite s'acclimater. Une réaction est en tout cas attendue. Et dès ce vendredi, face au Standard...