Un arbitre belge classé 15e meilleur de tous les temps !

Magnifique reconnaissance pour Frank De Bleeckere. L'ancien n°1 belge a été classé 15e meilleur arbitre de tous les temps par l'IFFHS.

L'IFFHS (International federation of football history & statistics) est une organisation d'études historiques et statistiques, reconnue par la FIFA et qui publie régulièrement des classements de tous types au sujet du football. Cette fois, elle a publié un classement des meilleurs arbitres de tous les temps.

Pour y parvenir, l'IFFHS a collecté les résultats de son classement annuel, publié entre 1987 et 2022. Le n°1 durant cette période est l'iconique Pierluigi Collina, qui est donc considéré comme le meilleur arbitre de "tous les temps" (plus précisément des 40 dernières années).

Mais les amateurs de football belge reconnaîtront bien sûr un nom dans ce classement : à la 15e place, on retrouve Frank De Bleeckere, l'ancien n°1 belge, actif en Jupiler Pro League de 1994 à 2011. De Bleeckere a également dirigé 21 matchs de Champions League et sifflé lors de deux Coupes du Monde (2006 et 2010) et un Euro (2008).

De Bleeckere était jusqu'à tout récemment à la tête de l'arbitrage belge, mais a quitté son poste et a été remplacé par Jonathan Lardot. Il a récolté 98 points au classement de l'IFFHS, ce qui le place entre Anders Frisk et Pierluigi Paretto au classement des meilleurs arbitres.

Voici le classement complet :



1. Pierluigi COLLINA (191 points)

2. Markus MARQUE (184)

3. Félix BRYCH (161)

4. Kim Milton NIELSEN (159)

5. Howard WEBB (156)

6. Björn KUIPERS (152)

7. Peter MICKELSEN (142)

8. Cuneyt CAKIR (140)

9. Oscar RUIZ (132)

10. Nicolas RIZZOLI (121)

11. Sándor PUHL (119)

12. Jorge LARRIONDA (108)

13. Urs MEIER (102)

14. Anders FRISK (100)

15. Frank DE BLEECKERE (98)

16. Pierluigi PAIRETTO (97)

17. Massimo BUSACCA (96)

18. Helmut KRUG (96)

19. Lubos MICHEL (96)

20. Juan Carlos LOUSTAU (93)

21. Roberto ROSETTI (91)

22. Nestor PITANA (88)

23. Graham SONDAGE (82)

24. Joël QUINIOU (82)

25. Viktor KASSAI (81 ans)

26. Ravshan IRMATOV (81)

27. Martin ATKINSON (80)

28. Hugues DALLAS (78)

29. Damir SKOMINA (76)

30. Mario VAN DER ENDE (76)