🎥 Ligue des Champions : Les espoirs d'Openda et Vermeeren brisés en fin de match, un ancien de l'Antwerp fait plier le Barça

Leipzig s'est incliné en fin de match face à l'Atlético Madrid. Les coéquipiers de Lois Openda et Arthur Vermeeren n'ont pas fait le poids face à ceux d'Axel Witsel.

Grosse affiche de ce soir en Ligue des Champions : la rencontre entre l'Atlético Madrid et le RB Leipzig. Ce sont les Allemands qui ont pris l'avantage en début de match via Sesko (4e), avec un assist de Lois Openda.

L'Atlético Madrid a ensuite poussé pour revenir au score. Arthur Vermeeren, titulaire face à son ancienne équipe, a failli donner l'égalisation sur une perte de balle.

Cette dernière arrivera assez vite, avec un but somptueux d'Antoine Griezmann (1-1, 28e). Leipzig pensait tenir le point du nul, mais encaissera en fin de match via Gimenez (90e). On notera qu'Axel Witsel est monté au jeu en toute fin de match avec les Colchoneros.

Dans l'autre affiche de la soirée, l'AS Monaco accueillait le FC Barcelone. Les Monégasques ont ouvert le score via Akliouche, mais le prodige Yamal a égalisé peu de temps après.

Ce sera finalement Monaco qui ira chercher les trois points de la victoire via leur jeune transfuge George Ilenikhena (2-1, 71e). Une nouvelle grande soirée pour lui, qui avait déjà marqué contre le Barça la saison dernière alors qu'il jouait à l'Antwerp.

Ligue des Champions : les résultats de la soirée

Feyenoord 0 - 4 Bayer Leverkusen

Etoile Rouge de Belgrade 1 - 2 Benfica

Atalanta 0 - 0 Arsenal

Atlético Madrid 2 - 1 Leipzig

Brest 2 - 1 Sturm Graz

Monaco 2 - 1 FC Barcelone