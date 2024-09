La Champions League à la rescousse de Tedesco ? Plusieurs Diables peuvent y passer un palier

La Champions League "new look" a ouvert ses portes ce jeudi, et plusieurs Belges s'y sont déjà montrés à leur avantage. De quoi redonner le sourire à Domenico Tedesco alors que la prochaine trêve internationale est déjà dans une quinzaine de jours.

Entre les rencontres internationales de septembre et d'octobre, le timing aura rarement été aussi serré pour les sélectionneurs. À peine 4 journées de championnat se seront écoulées entre France-Belgique (09/09) et Italie-Belgique (10/10). Compliqué pour un joueur en difficulté de totalement se relancer en si peu de temps, et pour un coach de voir des choses fondamentalement différentes.

Heureusement, une nouvelle compétition s'est ajoutée au programme déjà dense des joueurs : la Ligue des Champions. L'occasion pour Tedesco de voir ses joueurs dans un autre contexte, face à une autre opposition. Et les Diables Rouges qui pourraient saisir cette opportunité sont nombreux.

Zeno Debast se souviendra de son premier goal

Après France-Belgique, ils seront peu nombreux, les supporters à réclamer Zeno Debast dans le onze de base des Diables. Le défenseur du Sporting Portugal a livré une prestation calamiteuse, et est certainement rentré à Lisbonne avec le moral dans les chaussettes. Heureusement, Debast, qui était en pleine phase d'acclimatation à son nouveau club, semble passer un palier.

© photonews

En championnat, d'abord : il a disputé 90 bonnes minutes contre Arouca. Et en Champions League, surtout : celui dont on se moquait un peu à Anderlecht pour n'avoir toujours pas marqué le moindre but a ouvert son compteur, et de quelle façon. Le but de la semaine, et peut-être déjà de la saison. Ce n'est bien sûr pas ce qu'on lui demande en sélection, mais un Zeno Debast en confiance est plus susceptible de performer avec les Diables aussi...

Arne Engels prend une autre ampleur au Celtic

La concurrence est rude au milieu et, bien sûr, le duo Onana-Tielemans a également performé en Champions League - sauf surprise, il sera reconduit à Rome. Mais Arne Engels doit commencer à se dire que son choix en faveur du Celtic Glasgow était le bon.

© photonews

Appelé lors du dernier rassemblement, l'éternel oublié du noyau des Diables avouait que jusqu'ici, les gens ne le reconnaissaient pas au restaurant. Ca risque de changer à Glasgow. Désormais Arne Engels tire les penaltys, y compris en Champions League, et dans un club aussi mythique que le Celtic, où le public n'accueillerait pas avec plaisir un penalty raté, cela signifie quelque chose.

On sait que Nicolas Raskin n'a pas eu autant de chance et de succès en sélection après avoir opté pour les Rangers. Mais Engels avait fait de l'opportunité de briller en Champions League l'une des raisons principales de son choix : jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Il sera encore Diable en octobre.

Arthur Vermeeren pour enfin se lancer ?

Le prêt d'Arthur Vermeeren à Leipzig, jusqu'ici, se passe doucement. Le milieu de terrain de l'Atlético Madrid n'a grappillé que 25 minutes de temps de jeu - mais les choses progressent, avec une minute lors de sa première montée et 24 lors de la seconde. Reste à voir quel rôle l'ancien joyau de l'Antwerp aura en Ligue des Champions.

Ce jeudi, le RB Leipzig affronte justement... l'Atlético Madrid. Une terrible ironie du tirage et du calendrier. Et si Marco Rose a du feeling, il va peut-être offrir à Arthur Vermeeren beaucoup plus de temps de jeu ce soir : le Diable aura à coeur de se montrer, et pas qu'un peu. Son profil élégant et technique manque un peu à Domenico Tedesco dans l'entrejeu ; le sélectionneur sera attentif à son évolution...

Matteo Dams titulaire en Champions League : à suivre !

L'une des belles surprises de ce début de saison côté belge, c'est du côté du PSV Eindhoven qu'elle évolue. Matteo Dams (20 ans) est titulaire au PSV et régulièrement mis en avant sur les réseaux sociaux du club comme en étant l'une des grandes satisfactions "maison".

Et en Champions League, rebelote : Dams était aligné au back gauche, un post dont on peut dire qu'il n'a pas de titulaire en puissance à l'heure actuelle au vu du manque de considération de Tedesco pour De Cuyper. Matteo Dams a vécu une soirée délicate contre la Juventus, qui a marqué trois buts, mais sa progression est certainement suivie de près par le sélectionneur.