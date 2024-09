🎥 Des images difficilement soutenables : un ancien diamant brut de Pro League s'occasionne une horrible blessure

Un après-midi à vite oublier pour le Genoa de Koni De Winter. L'équipe s'est inclinée 2-0 sur le terrain de Venezia, mais ce n'était même pas le principal tracas de la soirée

Cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps, Ruslan Malinovskyi a dû quitter le terrain sur civière, victime d'une horrible blessure.

Le milieu de terrain ukrainien a dégagé un ballon qui traînait dans sa propre surface mais s'est très mal réceptionné. Sa cheville droite est restée coincée sous le poids de son corps et a immédiatement tourné.

Après avoir immédiatement crié de douleur, Malinovskyi a vu ses coéquipiers se précipiter pour l'aider. Ils ont tout de suite réalisé à quel point sa blessure était grave. De fait, l'ancien du Racing Genk est désormais exposé à une longue absence.

Durant sa période dans le Limbourg, il s'était déjà déchiré le ligament croisé, ce qui l'avait maintenu de longs mois sur la touche. Depuis son arrivée définitive en provenance de Marseille, il s'était imposé comme titulaire au Genoa.

Early prognoses from Ukrainian sports doctor @DimaBabelyuk says Malinovskyi has a dislocated ankle joint



He also anticipates there not being a fracture - which we guess is a positive early hope



Let’s wait and see what the medical team at Genoa come back with in the coming days pic.twitter.com/rW9ro9H9by