Acheté 4 millions par le Club de Bruges, il casse son contrat chez les Blauw en Zwart

En 2021, le Club de Bruges a payé quatre millions au Stade Rennais pour s'attirer les services de Faitout Maoussa. On disait à l'époque les Brugeois avaient fait une excellente affaire : l'arrière gauche était évalué au triple de ce prix par Transfermarkt.

Mais l'ancien international U21 français n'a pas réussi à s'imposer en Venise du Nord. Titulaire à quelques reprises dans la foulée de son arrivée, il a ensuite complètement disparu de la circulation.

Le Club l'a donc prêté à Montpellier, où il s'est refait une santé avec 5 buts et 5 assists en Ligue 1. Une saison sans lendemain. Lors du dernier exercice, Maouassa a été prêté à Lens, où il a plus joué avec la réserve qu'en équipe première, puis à Grenade, où ça ne s'est pas mieux passé.

Il est donc revenu la queue entre les jambes à Bruges cet été. A un an de la fin de son contrat, il y est sur une voie de garage et n'a d'ailleurs pas été convoqué à une seule reprise par Nicky Hayen.

Sacha Tavolieri rapporte aujourd'hui que le latéral de 26 ans a cassé son contrat au Club et est désormais un joueur libre. De quoi mettre fin prématurément à cet échec long de trois ans en Pro League.

