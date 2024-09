Christian Burgess, intouchable ? "Comment peut-il encore y échapper ?"

Le Standard et l'Union ont partagé l'enjeu vendredi soir (0-0). Christian Burgess, défenseur de l'Union, a échappé de peu à une carte rouge.

Le Standard aurait sans doute pu revendiquer un peu mieux de son match face à l'Union vendredi dernier. Les Rouches ne sont pas parvenus à marquer face à Anthony Moris.

Pourtant, en début de seconde période, Soufiane Benjdida aurait pu bénéfcier d'une grosse occasion. Mais il a été accroché, partant au but, par Christian Burgess.

Le défenseur anglais n'a pas été exclu sur cette phase alors qu'il était dernier homme. L'entraîneur du Standard, Ivan Leko, fulminait suite à cette décision. "C'était un carton rouge à 200%", considérait-il.

Un avis partagé par Serge Gumienny, ancien arbitre officiel. "Christian Burgess, encore lui, échappe pour la énième fois à un carton rouge. Pour moi, cela aurait toujours dû être rouge. Vous ne trouverez pas d'exemple plus flagrant de faute sur un joueur qui passe. On se demande alors comment ils ont pu rater une chose pareille", déclare Gumienny dans Het Belang van Limburg.

Il ne comprend pas non plus pourquoi le VAR a décidé de ne pas intervenir. "Un joueur dont nous savons qu'il n'est pas étranger à ce genre de geste. Il devrait être dans le collimateur de nos arbitres. Je trouve incompréhensible qu'il échappe une fois de plus à une sanction bien méritée. Il continue de s'en tirer à bon compte."